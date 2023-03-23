Результаты чемпионата мира по фигурному катанию 2023 23 марта

Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022 года пройдет в Японии в городе Сайтама с 22 по 26 марта. 23 марта спортивные пары представят произвольные программы, а мужчины — короткие.
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