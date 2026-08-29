На Украине признали отставание от РФ в производстве дронов-перехватчиков

На Украине не смогли создать эффективные дроны для перехвата российских беспилотников. Такое заявление сделал советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.
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