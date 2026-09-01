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Аргументы недели

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Starlink для ударов по России: как технологические фантазии Киева разбиваются о политическую реальность США

Starlink для ударов по России: как технологические фантазии Киева разбиваются о политическую реальность США

Очередная попытка киевского режима найти лазейку для эскалации конфликта обнажила всю глубину его отчаяния и наивности в вопросах большой геополитики.

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