Власти утвердили план реализации Стратегии развития производства органической продукции

В план реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года, в частности, попали — разработка новых и совершенствование существующий стандартов для органической продукции, подготовка кадров, развитие технологий и др.
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