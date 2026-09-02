Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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3 знака, которые в сентябре окажутся в ситуациях без очевидно правильного ответа

3 знака, которые в сентябре окажутся в ситуациях без очевидно правильного ответа

У жизни есть дурная привычка — приносить сложные вопросы без инструкции на обороте. В ближайшее время трём знакам придётся разбираться там, где эмоции подскажут одно, здравый смысл — совсем другое.

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