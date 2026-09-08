Донской суд вынес приговор по делу о взятке в ГИБДД

Следствием установлено, что гражданка Копалеишвили В.А., не сумев сдать экзамены на право управления транспортом, организовала через цепочку посредников передачу взятки должностным лицам ГИБДД.
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