Теперь даже бюджетный минтай получается вкуснее красной рыбы. Хитрость в заливке из сливок

Большинство хозяек пренебрегают бюджетным минтаем, считая его вкус слишком обыденным. Однако, с помощью правильного приготовления, его вкус можно значительно улучшить, делая его не менее восхитительным, чем красная рыба.
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