Преподаватели вузов спрогнозировали переход разработчиков к управлению ИИ

Большинство преподавателей ИТ-дисциплин российских вузов ожидают, что в ближайшие пять лет работа разработчиков заметно изменится из-за распространения искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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