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Преподаватели вузов спрогнозировали переход разработчиков к управлению ИИ

Преподаватели вузов спрогнозировали переход разработчиков к управлению ИИ

Большинство преподавателей ИТ-дисциплин российских вузов ожидают, что в ближайшие пять лет работа разработчиков заметно изменится из-за распространения искусственного интеллекта.

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