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Живая Кубань

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Общественные зарядки могут быть опасны для телефонов, предупредили эксперты

Общественные зарядки могут быть опасны для телефонов, предупредили эксперты

Общественные зарядки могут быть опасны для телефонов, предупредили экспертыИспользование общественных зарядных станций может привести к заражению устройств вредоносным программным обеспечением и утечке информации.

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