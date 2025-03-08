Общественные зарядки могут быть опасны для телефонов, предупредили эксперты

Общественные зарядки могут быть опасны для телефонов, предупредили экспертыИспользование общественных зарядных станций может привести к заражению устройств вредоносным программным обеспечением и утечке информации.
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