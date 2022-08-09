В ГД предложили создать блок государств по образу СССР

Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир, целесообразно вернуться к объединению стран в один военно-политический блок, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир, целесообразно вернуться к объединению стран в один военно-политический блок, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
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