Страна и люди

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Проект «Кондор»: смерть с небес

Проект «Кондор»: смерть с небес

Как мы уже говорили ранее в материале «Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения», российская спецоперация на Украине выявила высочайшую потребность вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в высокоточном оружии.

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