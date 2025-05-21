Поставки канцелярии из Китая в Россию резко возросли

Поставки ручек и маркеров из Китая в Россию резко увеличились в преддверии государственной итоговой аттестации (ГИА): в апреле их объем вырос вдвое по сравнению с мартом — до максимальных значений за год, подсчитало РИА Новости на основе данных статистического управления Китая.
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