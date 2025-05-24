🔔 В одной из школ Симферополя прозвучал последний звонок На праздничном концерте воспитанники пели песни, исполняли творческие номера, танцевали вальс.
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🔔 В одной из школ Симферополя прозвучал последний звонок На праздничном концерте воспитанники пели песни, исполняли творческие номера, танцевали вальс.