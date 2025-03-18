Свердловские депутаты отправили на доработку доклады омбудсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта, ФедералПресс. Комитет по законодательству и общественной безопасности свердловского заксобрания отправил на доработку доклады уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии