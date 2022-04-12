Во Владивостоке бойцы Росгвардии задержали двоих бизнесменов при передаче «отката»

За 600 тысяч рублей подозреваемый должен был обеспечить взяткодателю государственный контракт.Во Владивостоке с помощью бойцов Росгвардии задержали генерального директора компании и его подельника в ходе передачи «отката» в 600 тысяч рублей.
За 600 тысяч рублей подозреваемый должен был обеспечить взяткодателю государственный контракт.Во Владивостоке с помощью бойцов Росгвардии задержали генерального директора компании и его подельника в ходе передачи «отката» в 600 тысяч рублей.
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