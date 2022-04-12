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Во Владивостоке бойцы Росгвардии задержали двоих бизнесменов при передаче «отката»

Во Владивостоке бойцы Росгвардии задержали двоих бизнесменов при передаче «отката»

За 600 тысяч рублей подозреваемый должен был обеспечить взяткодателю государственный контракт.Во Владивостоке с помощью бойцов Росгвардии задержали генерального директора компании и его подельника в ходе передачи «отката» в 600 тысяч рублей.

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