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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон о рекордном трипл-дабле: «Такое ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше»

Разыгрывающий «Индианы» оформил первый трипл-дабл с 30+ очками и 0 потерь в истории плей-офф, а также присоединился к Оскару Робертсону (2) и Николе Йокичу (1) в списке игроков, которые набирали 30+ очков, 15+ передач и 10+ подборов в плей-офф.

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