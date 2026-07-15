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"Надоело!": уход режиссера алтайской "драмы" вскрыл проблемы и в других театрах

"Надоело!": уход режиссера алтайской "драмы" вскрыл проблемы и в других театрах

Уходу главного режиссера краевого театра драмы Артема Терехина, о котором стало известно 15 июля, предшествовала жесткая дискуссия, поставившая вопрос о кадровых проблемах и внутренних конфликтах сразу в нескольких театрах Барнаула в последние годы.

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