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Царьград

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Больно. И честно: Розенбаум спустил "звёзд" с небес на землю

Больно. И честно: Розенбаум спустил "звёзд" с небес на землю

Слова знаменитого артиста прозвучали для отечественного шоубиза больно, но честно. Александр Розенбаум спустил "звёзд" с небес на землю и напомнил о патриотизме.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Как нельзя сравнивать журналистику и блогерщину, так нет ничего общего между исскуством и шоу.
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19 час.
Амара Карпова
💯согласна с ним и респект ему🙏звезды на небе💯шоубиз-это просто стадо животных🤮
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18 час.

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