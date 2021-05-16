Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня»

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня», посвящённый 30-летию Общероссийской общественной организации «Союз казаков» на Сахалине&nbsp;.

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