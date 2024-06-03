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Драйзайтль про гол Макдэвида в 6-м матче серии с «Далласом»: «В мире есть только один игрок, который способен на такое»

Драйзайтль про гол Макдэвида в 6-м матче серии с «Далласом»: «В мире есть только один игрок, который способен на такое»

Капитан «Ойлерс» открыл счет в большинстве в первом периоде шестого матча финала Западной конференции (2:1, 4-2).

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