Александр Гуцан и Николай Патрушев откроют сегодня в Петрозаводске первую в России цифровую верфь

Полицейские на каждом перекрестке в Петрозаводске – признак высоких гостей. Карельскую столицу сегодня посещают Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и помощник президента России и постоянный член Совбеза Николай Патрушев.
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