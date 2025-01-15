Александр Гуцан и Николай Патрушев откроют сегодня в Петрозаводске первую в России цифровую верфь

Полицейские на каждом перекрестке в Петрозаводске – признак высоких гостей. Карельскую столицу сегодня посещают Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и помощник президента России и постоянный член Совбеза Николай Патрушев.