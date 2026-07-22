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"Общение происходит редко". Первая жена Шамана Марина Рощупкина призналась, что певец нечасто навещает их общую дочь

"Общение происходит редко". Первая жена Шамана Марина Рощупкина призналась, что певец нечасто навещает их общую дочь

Первая жена 34-летнего певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) Марина Рощупкина призналась, что после их развода музыканту редко удаётся видеться с их общей дочерью Варварой.

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