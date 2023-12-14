Сергей Балакин оценил возможную реализацию «золотого часа» в транспорте Пензы

На прямой линии министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин высказал свое мнение относительно внедрения концепции «золотого часа» в новой маршрутной сети общественного транспорта в Пензе.
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