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Bitmine приобрела еще 15 112 ETH

Bitmine приобрела еще 15 112 ETH

Bitmine Immersion Technologies объявила об увеличении своего Ethereum-казначейства до 6 016 414 ETH после приобретения 15 112 ETH за последнюю неделю.

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