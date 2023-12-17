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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мерседес» занял 2-е место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы за сезон – ранее в истории «Ф-1» такое случалось лишь дважды

В сезоне-2023 команде «Мерседес» удалось добиться крайне редкого статистического достижения. Немецкой конюшне удалось закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов, не выиграв при этом ни одного Гран-при по ходу чемпионата.

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