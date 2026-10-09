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Пятый канал

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Нельзя готовить и ходить на свидания: девушке поставили необычный диагноз

Нельзя готовить и ходить на свидания: девушке поставили необычный диагноз

В Британии 23-летняя Чарли Баллоки рассказала, что из-за нарколепсии может неожиданно заснуть в общественном транспорте, на тренировке или во время приготовления еды.

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