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Дирк Новицки заставлял Стива Нэша активнее болеть за «Даллас» во время рывка 22-2 в концовке матча

Дирк Новицки заставлял Стива Нэша активнее болеть за «Даллас» во время рывка 22-2 в концовке матча

Легендарные баскетболисты Дирк Новицки и Стив Нэш, выступавшие за «Мэверикс», были на трибунах. Во время очередного попадания, при счете 80:91, Новицки заставил Нэша активнее болеть за бывший клуб.

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