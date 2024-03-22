‼️ В Сочи большинство площадок отменило мероприятия Горнолыжные курорты, концертные залы и другие площадки сообщают об отмене или переносе событий.
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‼️ В Сочи большинство площадок отменило мероприятия Горнолыжные курорты, концертные залы и другие площадки сообщают об отмене или переносе событий.