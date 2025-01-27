Какой праздник отмечают 27 января

27 января наша страна вспоминает о снятии фашистской блокады Ленинграда советскими войсками. Это День воинской славы России был установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 13 марта 1995 года.
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