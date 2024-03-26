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ФАС предложила доминирующим компаниям продавать на бирже не менее 5% арматуры

ФАС предложила доминирующим компаниям продавать на бирже не менее 5% арматуры

Global Look Press/Aleksandr Schemlyaev/Russian Look Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает занимающим доминирующее положение компаниям продавать не менее 5% арматуры на бирже, говорится в сообщении ведомства, передают "Известия".

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