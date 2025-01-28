📷❗️КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет морского базирования (СКРМБ), а также наземного базирования на базе ПГРК Pulhwasal-3-31.
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📷❗️КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет морского базирования (СКРМБ), а также наземного базирования на базе ПГРК Pulhwasal-3-31.