Аргументы недели

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Президент Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует, так как в России нет закона о частных военных организациях

Президент Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует, так как в России нет закона о частных военных организациях

ЧВК «Вагнер» юридически не существует, поскольку в Российской Федерации нет закона о частных военных организациях.

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Комментарии
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сергей головкин
наш всея Руси не перестаёт врать ни на минуту...
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8 час.
сергей головкин
..если решения не являются явным предательством государства...! а мы эти решения слышим и видим ежедневно
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8 час.
лл
лина любимцева
А что  означает данное  заявление президента Путина? ЧТО В РОССИИ ПРОЦВЕТАЕТ БЕЗЗАКОНИЕ?!!... Докатились!!!
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4 час.

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