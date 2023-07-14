Президент Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует, так как в России нет закона о частных военных организациях
ЧВК «Вагнер» юридически не существует, поскольку в Российской Федерации нет закона о частных военных организациях.
Комментарии
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наш всея Руси не перестаёт врать ни на минуту...
..если решения не являются явным предательством государства...! а мы эти решения слышим и видим ежедневно
А что означает данное заявление президента Путина? ЧТО В РОССИИ ПРОЦВЕТАЕТ БЕЗЗАКОНИЕ?!!... Докатились!!!
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