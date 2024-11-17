Мигранты, граждане России - приоритеты расставлены. Полиции дан сигнал: Суть посыла Путина объяснил депутат

Наталья Иванова

"Мигранты, граждане России" - НЕТ . Никогда этого не будет. Никогда в России мигрантов не примут за своих. Почему? Да потому что мигранты со своими мигрантёнышами столько мерзостей наворотили и продолжают воротить под защитой диаспор и "нашей" власти. И помним и никогда не забудем, как Эти относятся к русским у себя на родине и сколько русских там зарезали.