Мигранты, граждане России - приоритеты наконец расставлены. Полиции дан чёткий сигнал. Суть посыла Владимира Путина касательно политики в отношении приезжих объяснил депутат Михаил Матвеев.
Мигранты, граждане России - приоритеты расставлены. Полиции дан сигнал: Суть посыла Путина объяснил депутат
Комментарии
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Наталья Иванова
"Мигранты, граждане России" - НЕТ . Никогда этого не будет. Никогда в России мигрантов не примут за своих. Почему? Да потому что мигранты со своими мигрантёнышами столько мерзостей наворотили и продолжают воротить под защитой диаспор и "нашей" власти. И помним и никогда не забудем, как Эти относятся к русским у себя на родине и сколько русских там зарезали.
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14 час.
Наталья Иванова
Почему я с симпатией отношусь и к цыганам, которые живут в Перми и к татарам - да потому что они не мигранты - они наши - они свои. Это очень ощутимая разница.
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14 час.
Дмитрий Бакланов
И цыгане и татары разные бывают. Цыгане могут подмять под себя район. Крымские татары вообще склонны к сепаратизму.Казахстанские татары вообще себя казахами ощущают. Для них казахи роднее казанских татар, и даже русских.
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13 час.
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