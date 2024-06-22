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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Toyota RAV4 оказался далеко не самым лучшим кроссовером по долговечности

Toyota RAV4 считается отличным кроссовером, который выбирают покупатели по всему миру. Машина зарекомендовала себя как очень надежная, а также хорошо оснащенная, но если верить недавнему исследованию «iSeeCars», автомобиль далеко не идеален, если взглянуть на его долговечность.

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