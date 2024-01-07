Андрей Воробьев: запустим тепло в оставшиеся дома по 3 улицам Климовска

РИАМО - 7 янв. Следующим этапом планируется запустить отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина в Климовске городского округа Подольск, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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