Медики сравнили реакцию мужчин и женщин на женские ягодицы

Стандарты красоты — одна из популярных тем современных исследований. Авторы недавних научных работ определили главный фактор женской привлекательности, проанализировали отношение мужчин к женским гениталиям и выяснили, что девушку в вечернем платье и в домашней одежде представители мужского пола воспринимают одинаково.