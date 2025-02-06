Медики сравнили реакцию мужчин и женщин на женские ягодицы

Стандарты красоты — одна из популярных тем современных исследований. Авторы недавних научных работ определили главный фактор женской привлекательности, проанализировали отношение мужчин к женским гениталиям и выяснили, что девушку в вечернем платье и в домашней одежде представители мужского пола воспринимают одинаково.
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