Ученые недавно добились значительного прогресса в понимании происхождения аутизма, вырастив миниатюрные 3D-копии человеческого мозга из стволовых клеток малышей

Недавно ученые добились значительного прогресса в понимании происхождения аутизма, используя детские стволовые клетки для выращивания миниатюрных трехмерных копий человеческого мозга.
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