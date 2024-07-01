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Ученые недавно добились значительного прогресса в понимании происхождения аутизма, вырастив миниатюрные 3D-копии человеческого мозга из стволовых клеток малышей

Ученые недавно добились значительного прогресса в понимании происхождения аутизма, вырастив миниатюрные 3D-копии человеческого мозга из стволовых клеток малышей

﻿﻿Недавно ученые добились значительного прогресса в понимании происхождения аутизма, используя детские стволовые клетки для выращивания миниатюрных трехмерных копий человеческого мозга.

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