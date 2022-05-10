Прячется? Чехова рассказала, от кого она сбежала на Бали: «В Москве депрессивный настрой…и человек с жестокостью…»

Анфиса Чехова не скрывает, что уже продолжительное время находится на острове Бали, куда отправилась вместе с сыном и даже записала его в местную школу, тем самым дав понять публике, что собирается остаться за рубежом какое-то время.
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