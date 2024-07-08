Молдова получит еще одну олимпийскую квоту в вольной борьбе после того, как Международному олимпийскому комитету придется перераспределить неиспользованные квоты в связи с отказом борцов из Российской Федерации от участия в Олимпийских играх в Париже.
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