На Риши Сунака «примерили» костюмчик Уинстона Черчилля

О повторении истории только уже в виде фарса толкуют различные британские средства массовой информации по поводу намерения правительства отправлять нелегальных беженцев, пересекающих Ла-Манш, рейсами в африканскую Руанду.
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