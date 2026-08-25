В ЛНР прокомментировали кадровые перестановки в правительстве Украины

В Луганской Народной Республике (ЛНР) прокомментировали недавние кадровые перестановки в правительстве Украины, включая назначение генерал-майора Евгения Хмары на пост министра обороны и Андрея Сибиги — главой Министерства иностранных дел.
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