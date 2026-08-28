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До +17 градусов и дожди: выходные в Алтайском крае стартуют с похолодания

До +17 градусов и дожди: выходные в Алтайском крае стартуют с похолодания

Днем 29 августа, в субботу, температура воздуха в Алтайском крае опустится до +17.+22 градусов. По югу будет значительно теплее – до +28 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

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