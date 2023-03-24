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Карандин о судействе игр СКА и «Торпедо»: «Спорных моментов было немного. Одна команда проехала по серии катком»

Юрий Карандин не считает, что в серии СКА – «Торпедо» были какие-то проблемы с судейством.  Клуб из Санкт-Петербурга вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, обыграв нижегородцев во 2-м раунде (4-0, 5:3 в четвертом матче).

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