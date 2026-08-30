В Сухуме прошла акция в память о без вести пропавших жителях Абхазии

СУХУМ, 30 августа. /ТАСС/. Международный день пропавших без вести отметили в Абхазии, на театральной площади в Сухуме прошла акция памяти, организованная Госкомитетом по делам молодежи и спорта, передает корреспондент ТАСС.
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