Шестая ракетка мира Флавио Коболли послал воздушный поцелуй в камеру по ходу матча на US Open . Это случилось в начале четвертого сета при счете 3:6, 6:3, 6:4 против Тристана Шулкэйта – итальянец подошел близко к камере и жестом отправил поцелуй.