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В Николаеве загорелся объект инфраструктуры

В Николаеве загорелся объект инфраструктуры

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар возник на объекте инфраструктуры на окраине Николаева на юге Украины после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

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