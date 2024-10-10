В Николаеве загорелся объект инфраструктуры

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар возник на объекте инфраструктуры на окраине Николаева на юге Украины после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
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