Ценой ложных докладов может стать стратегический провал ВС РФ на Лиманском направлении

На Донбассе идут интенсивные бои. Однако наиболее противоречивой и сложной можно считать оперативную обстановку севернее Славянска, в районе Лимана (Красного Лимана) в ДНР.
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