В Иванове подвели итоги фестиваля фронтовых концертных бригад «Струны, опаленные войной»Гала-концерт финалистов фестиваля фронтовых концертных бригад «Струны, опаленные войной» прошел в среду 8 мая в ивановском городском Дворце детского и юношеского творчества.
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