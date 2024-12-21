В Петербурге водитель мешал проезду реанимобиля с ребенком

Странным поступком петербуржца заинтересовался глава Следкома России Бастрыкин Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского отделения Следкома Марине Парастаевой проверить обстоятельства происшествия, в котором петербургский водитель в течение получаса не давал проехать реанимационной машине, пишет «МК в Питере».
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