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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» потерял 13 очков в матчах РПЛ, в которых вел в счете – больше, чем за весь прошлый сезон

« Локомотив » в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ потерял 13 очков в матчах, в которых вел в счете. Это самый высокий показатель в лиге и больше, чем железнодорожники потеряли за весь прошлый сезон (11 в 30 турах).

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